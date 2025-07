Ações de China e Hong Kong ampliam ganhos com impulso de projeto de represa do Tibete

XANGAI (Reuters) - As ações da China fecharam em uma máxima de oito meses nesta terça-feira e o mercado de Hong Kong ampliou os ganhos para um pico de vários anos, impulsionados por empresas de construção e energia após o início das obras de um grande projeto de barragem no Tibete, considerado o maior do mundo.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,612%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,82%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,54%.

O índice Hang Seng subiu para 25.130 pontos, maior patamar desde novembro de 2021, enquanto o CSI300 atingiu seu ponto mais forte desde novembro de 2024.