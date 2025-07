Apple deve evitar multas com mudanças feitas na App Store, dizem fontes

Por Foo Yun Chee

BRUXELAS (Reuters) - As mudanças realizadas pela Apple nas regras e taxas da sua App Store provavelmente serão aceitas pelos órgãos de defesa da concorrência da União Europeia, disseram fontes com conhecimento do assunto, uma ação que evitaria multas diárias potencialmente expressivas sobre a fabricante do iPhone.

No mês passado, a empresa informou que os desenvolvedores pagarão uma taxa de processamento de 20% pelas compras feitas por meio da App Store, embora as taxas possam ser reduzidas a até 13% para o programa de pequenas empresas da Apple.