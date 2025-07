B3 movimenta R$9 bi em plataformas de grandes lotes em 2025

Conforme explicou a B3, essas ferramentas funcionam como um ponto de encontro onde investidores como fundos de investimento, gestoras, tesourarias, corretoras e até pessoas físicas podem negociar volumes elevados de ações, fundos imobiliários (FIIs), BDRs e Units, separados do livro central de ofertas.

Os três produtos -- Midpoint Order Book, Book of Block Trade (BBT) e Request for Quote (RFQ) -- possuem regras de tamanho mínimo por ativo definidas pelo regulador, começando por R$500 mil para ativos que negociam menos de R$5 milhões por dia, e tamanho máximo de até 1,99% do capital social do ativo.

(Por Paula Arend Laier)