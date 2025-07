BB indica Gilson Bittencourt para vice-presidente de agronegócios e agricultura familiar

O movimento segue o anúncio, na semana passada, da indicação de cinco novos nomes para o comando de empresas do conglomerado, incluindo BB Seguridade, BB Américas e Brasilseg.

Também ocorre após o banco de controle estatal reportar no primeiro trimestre resultado bem abaixo das previsões no mercado, relacionando o desempenho no período ao agravamento da inadimplência de parte da carteira de agronegócios acima do esperado em 2025 e à vigência de novas regras contábeis.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)