Chefe do Tesouro dos EUA diz que não há necessidade de Powell deixar chefia do Fed neste momento

WASHINGTON (Reuters) - Não há necessidade de o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, deixar o cargo imediatamente, disse nesta terça-feira o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, acrescentando que o legado do chefe do Fed deve ser o de dimensionar corretamente as funções de política não-monetária do banco central.

Os comentários de Bessent em uma entrevista à Fox Business Network foram feitos um dia depois que ele pediu ao banco central dos EUA que realizasse uma revisão exaustiva das áreas de operações não relacionadas à política monetária.

(Reportagem de Susan Heavey e David Lawder)