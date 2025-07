China tem condições de manter a estabilidade do iuan, afirma regulador cambial

PEQUIM (Reuters) - A China tem condições de manter o iuan estável, disse o órgão regulador de câmbio do país nesta terça-feira, mesmo com as relações comerciais com os Estados Unidos permanecendo incertas e as pressões deflacionárias ainda pesando sobre a economia doméstica.

Li Bin, vice-diretor da Administração Estatal de Câmbio (Safe), disse que o iuan tem sido negociado em níveis razoáveis e equilibrados até agora neste ano e que tem condições de permanecer estável.

"... a China acumulou experiências ricas em ajustes anticíclicos no mercado de câmbio e tem amplas reservas de ferramentas", disse Li.