Coca-Cola anuncia plano para lançar Coca com açúcar de cana nos EUA

A Coca-Cola está procurando usar "todo o conjunto de ferramentas disponíveis de opções de adoçantes" onde houver demanda do consumidor, disse o CEO James Quincey em uma conferência sobre os resultados trimestrais.

A rival PepsiCo, que superou as previsões de lucros trimestrais na semana passada, também disse que usaria ingredientes naturais se os consumidores quisessem.

A empresa já vende Coca-Cola feita com açúcar de cana em outros mercados, inclusive no México, e alguns supermercados dos EUA vendem garrafas de vidro com açúcar de cana rotuladas como Coca-Cola "mexicana".

Embora existam algumas pequenas diferenças entre o açúcar de cana e o xarope de milho como adoçantes, os especialistas afirmam que o excesso de ambos não é bom para os consumidores.

A mudança para o açúcar de cana também aumentará os custos, incluindo ajustes significativos nas cadeias de suprimentos, disseram analistas do setor.

A Coca-Cola reiterou que o impacto nos custos devido à "dinâmica do comércio global" permaneceu administrável. Cerca de 61% de sua receita vem de mercados estrangeiros.