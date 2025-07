EXCLUSIVO-Francesa EDF vai abandonar alguns projetos no exterior e cortar empregos, dizem fontes

Por Forrest Crellin e Elizabeth Pineau

PARIS (Reuters) - A francesa EDF está reduzindo o quadro de funcionários no exterior e desistindo de participar de licitações em alguns projetos nucleares internacionais, enquanto se concentra em um grande programa de construção doméstico, sob o comando do novo CEO, Bernard Fontana, disseram duas fontes familiarizadas com o assunto.

A França, que já foi líder global em energia nuclear e a maior produtora da fonte da Europa, está recuando em um momento de apelos globais por expansão nuclear, abrindo as portas para novos participantes, conforme altos custos e problemas de design prejudicam sua capacidade de competir internacionalmente.