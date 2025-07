FMI alerta que tarifas não são resposta para desequilíbrios globais

PAPEL DOS EUA

A incerteza quanto às tarifas também pode minar a confiança de consumidores e empresas, aumentar a volatilidade do mercado financeiro e levar a valorizações persistentes do dólar, segundo o relatório do FMI. No entanto, o relatório observou que o dólar havia se desvalorizado 8% desde janeiro, sua maior queda semestral desde 1973.

O órgão reconheceu o domínio contínuo do dólar, mas disse que a crescente fragmentação geoeconômica pode representar riscos no futuro, e a recente demanda mais fraca por títulos do Tesouro dos EUA pode refletir preocupações sobre a trajetória fiscal norte-americana.

O uso crescente do yuan chinês no comércio e nas finanças internacionais, um "enfraquecimento do papel dos Estados Unidos como banqueiro e segurador mundial" e o surgimento de sistemas de pagamento alternativos e ativos digitais privados podem eventualmente levar a mudanças no uso de moedas internacionais.

"Embora os riscos de perturbação grave no IMS permaneçam moderados, aumentos rápidos e consideráveis nos desequilíbrios globais podem gerar repercussões transfronteiriças negativas significativas", escreveu Gourinchas no blog.

Um grande risco para a economia global é que os países respondam aos crescentes desequilíbrios aumentando ainda mais as barreiras comerciais, levando a uma maior fragmentação geoeconômica. E embora o impacto sobre os desequilíbrios globais permaneça limitado, os danos à economia global serão duradouros.