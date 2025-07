Hershey, Nestlé e outras derrotam processo que buscava responsabilizá-las por escravidão infantil na produção de cacau

Os autores da ação disseram que foram obrigados a viver na miséria e ameaçados de morrer de fome se não trabalhassem, depois de serem abordados por homens desconhecidos que falsamente prometeram empregos remunerados.

Eles processaram com base em uma lei federal que protege crianças e outras vítimas de tráfico humano e trabalho forçado.

O juiz Justin Walker, no entanto, disse que os autores da ação alegaram que, no máximo, trabalharam em áreas que forneciam cacau para os réus, que compram cerca de 70% do cacau da Costa do Marfim, e não em fazendas específicas que forneciam o cacau.

"Existe uma 'possibilidade' de que pelo menos alguns dos importadores tenham adquirido cacau dessas fazendas? Sim", escreveu Walker. "Mas isso é 'plausível'? Não nesta denúncia."

Outros réus incluíam a empresa privada Cargill, a empresa privada Mars, a Mondelez International, a Barry Callebaut e a Olam International.

Mali e Costa do Marfim compartilham uma fronteira na África Ocidental. Um juiz de primeira instância decidiu a favor dos réus em junho de 2022.