Ibovespa tem queda discreta após flertar com 135 mil pontos

No final da tarde, o governo federal apontou necessidade de uma contenção de R$10,7 bilhões nos gastos dos ministérios para cumprir regras fiscais, valor menor do que os R$31,3 bilhões apontados em maio diante de uma melhora de receitas.

DESTAQUES

- VALE ON subiu 2,59% antes de dados de produção e vendas do segundo trimestre da mineradora que serão conhecidos após o fechamento da B3. A valorização foi endossada pelo avanço dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado em Dalian fechou em alta de 2,49%.

- USIMINAS PNA valorizou-se 5,99%, em sessão positiva para o setor como um todo e tendo no radar o balanço do segundo trimestre na próxima sexta-feira. CSN ON terminou em alta de 7,13% e GERDAU PN fechou com elevação de 1,74%.

- PETROBRAS PN encerrou em alta de 0,97%, mesmo com declínio dos preços do petróleo no exterior, onde o barril do Brent caiu 0,9%. Analistas do JPMorgan afirmaram em relatório que a companhia deve mostrar produção recorde no segundo trimestre. Os dados sairão na próxima semana.

- ITAÚ UNIBANCO PN recuou 1,35%, sem um viés único entre os bancos do Ibovespa. BRADESCO PN e BTG PACTUAL UNIT cederam 0,32% e 0,3%, respectivamente. BANCO DO BRASIL ON subiu 0,15% e SANTANDER BRASIL UNIT fechou com variação positiva de 0,61%.