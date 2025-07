Minério de ferro sobe pela quinta sessão com estímulo de projeto hidrelétrico de Pequim

O minério de ferro de referência de agosto na Bolsa de Cingapura subia 1,61%, a US$105,15 a tonelada.

"Os futuros do minério de ferro ampliaram os ganhos recentes em meio às perspectivas de medidas adicionais de estímulo, com o anúncio de Pequim do projeto hidrelétrico de US$170 bilhões prometendo proporcionar impulso econômico positivo para o aço", disseram analistas do ANZ em nota.

A medida também gerou otimismo de que o governo pode estar voltando às estratégias tradicionais de estímulo fiscal para impulsionar o crescimento econômico, disse o ANZ, com o sentimento positivo também apoiado pelos esforços contínuos para reduzir a concorrência excessiva e o excesso de capacidade na indústria siderúrgica.

Os esforços contínuos do governo chinês para conter a concorrência do tipo "involutiva" entre as empresas industriais reforçaram o otimismo do mercado, disse a consultoria Mysteel.

Essa concorrência é caracterizada por excesso de capacidade entre os fabricantes e cortes de preços para eliminar o excesso de estoque, o que provocou guerras de preços em vários setores na China.

Enquanto isso, as siderúrgicas chinesas estão contornando as tarifas exportando tarugos de aço semiacabados, que não estão sujeitos às mesmas restrições comerciais que os produtos de aço acabados em muitos países. Essa estratégia contribuiu para o aumento acentuado das exportações do maior produtor de aço do mundo.