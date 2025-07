Motta proíbe funcionamento de comissões da Câmara até 1º de agosto

Bolsonaro chegou a anunciar que compareceria à sessão do colegiado, mas decidiu cancelar a ida, segundo uma fonte próxima ao ex-presidente, que falou sob condição de anonimato. Na véspera, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, deu prazo de 24 horas para a defesa de Bolsonaro explicar postagens de redes sociais com fotos e falas do ex-presidente durante uma visita ao Congresso, uma vez que Moraes havia proibido a aparição de Bolsonaro em redes sociais próprias ou de terceiros.

Moraes também determinou, na semana passada, que Bolsonaro use tornozeleira eletrônica e permaneça recolhido em sua casa durante a noite nos dias de semana e durante todo o dia nos fins de semana e feriados. Proibiu ainda o ex-presidente de conversar com o filho e deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e de contactar embaixadores e se aproximar de embaixadas.

A decisão de Moraes foi tomada após o ministro entender que Bolsonaro e Eduardo atuaram junto a autoridades dos Estados Unidos para coibir e influenciar o STF, onde o ex-presidente é réu em processo por tentativa de golpe de Estado.

Moraes entendeu que o anúncio de uma imposição de tarifa comercial de 50% sobre os produtos brasileiros pelo presidente norte-americano, Donald Trump, foi resultado de uma articulação de Eduardo -- que licenciou-se do mandato e está nos EUA fazendo campanha pela imposição de sanções a autoridades brasileiras -- com o apoio de Bolsonaro, que enviou R$2 milhões ao filho.

Na carta em que anunciou as tarifas ao Brasil, Trump chamou de "caça às bruxas" o processo em que Bolsonaro é réu acusado de tentar um golpe de Estado após sua derrota eleitoral em 2022, e pediu que o que chamou de perseguição política ao ex-presidente parasse "imediatamente".

(Por Eduardo Simões e Luciana Magalhães, em São Paulo)