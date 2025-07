Produção de minério de ferro da Vale cresce 3,7% e mina S11D bate recorde para um 2º tri

A produção de pelotas da Vale no segundo trimestre totalizou 7,85 milhões de toneladas, queda de 11,7% versus igual período do ano anterior, em linha com a revisão do guidance de produção para 2025 feita no início do mês, segundo a Vale.

Neste contexto, a Vale decidiu antecipar a manutenção preventiva na usina de pelotização de São Luís durante o terceiro trimestre, suspendendo a produção durante este período. O pellet feed, que seria utilizado como insumo para as plantas de pelotização, será redirecionado para a venda de finos de minério de ferro, otimizando a geração de valor no portfólio de produtos, reiterou a empresa.

As vendas de pelotas caíram 15,6% no segundo trimestre versus o mesmo período do ano passado, para 7,5 milhões de toneladas.

METAIS BÁSICOS

Do lado dos metais básicos, a mineradora produziu o maior volume de níquel para um segundo trimestre desde 2021, de 40,3 mil toneladas, alta de 44,4% na base anual, com avanço de 20,7% nas vendas, para 41,4 mil toneladas.

O avanço da produção de níquel refletiu principalmente o melhor desempenho dos ativos no Canadá e em Onça Puma, além de menores atividades de manutenção planejada, e com benefício adicional do ramp-up da mina Voisey's Bay (VBME).