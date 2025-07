Secretário do Tesouro dos EUA pede revisão das operações de política não-monetária do Fed

Por Andrea Shalal e David Lawder

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse que a independência vital do Federal Reserve em relação à política monetária está ameaçada por seu "desvio de mandato" para outras áreas e pediu que o banco central norte-americano realize uma análise exaustiva dessas operações.

A autonomia do Fed "está ameaçada pelo persistente desvio de mandatos para áreas além de sua missão principal, provocando críticas justificáveis que lançam desnecessariamente uma nuvem sobre a valiosa independência do Fed em relação à política monetária", disse Bessent em um post no X.