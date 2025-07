Socorro a empresas afetadas por tarifa dos EUA seria pontual e com menor custo fiscal possível, diz Durigan

BRASÍLIA (Reuters) - O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta terça-feira que o governo avalia a necessidade de socorrer empresas brasileiras impactadas pela tarifa de 50% anunciada pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, ponderando que as medidas seriam pontuais, direcionadas e com o menor custo fiscal possível.

Em entrevista à imprensa, Durigan ponderou que o governo trabalha pela reversão dessa taxação, prevista para entrar em vigor em 1º de agosto. Segundo ele, ainda é preciso aguardar para se fazer avaliações sobre o eventual impacto da tarifa sobre a atividade, a inflação e outros indicadores econômicos.

(Por Bernardo Caram)