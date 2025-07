Tarcísio fala em conceder crédito a exportadores afetados por tarifaço

(Complementa o título)

(Reuters) - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta terça-feira que pretende conceder linhas de crédito subsidiadas e fazer "uma grande entrega de crédito de ICMS" aos exportadores no Estado para compensar os impactos do tarifaço dos EUA que deve entrar em vigor no início de agosto.

“Tem duas providências que a gente vai fazer. Uma é aumentar o fundo garantidor, para dar crédito a esses setores que são mais afetados, a gente vai ter uma linha de crédito mais vigorosa com juros subsidiados”, disse ele em Rio Claro, no interior do Estado.