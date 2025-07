Taxas dos DIs seguem Treasuries e caem com mercado à espera de novidades sobre tarifas

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,71%, ante 13,791% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,8%, ante 13,88%.

As taxas futuras até chegaram a sustentar leves altas pela manhã, quando os yields dos Treasuries oscilavam próximos da estabilidade. Mas a queda dos rendimentos dos títulos norte-americanos ainda na primeira metade da sessão também pesou sobre as taxas no Brasil, que viraram para o negativo.

O movimento ocorreu em um dia de dólar acomodado ante o real, próximo da estabilidade, com investidores à espera de novidades sobre as tarifas dos EUA.

Nesta terça-feira, fontes disseram à Reuters que as perspectivas de um acordo comercial provisório entre a Índia e os EUA antes de 1º de agosto diminuíram. Já o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, disse que usará todo o tempo disponível para fechar um acordo com os EUA.

Essa falta de novidades concretas nas negociações foi vista também no Brasil, em meio às dificuldades do governo Lula em negociar com os EUA.

A principal barreira é a exigência do presidente Donald Trump, como contrapartida à tarifa de 50% aos produtos brasileiros, do fim do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF), por tentativa de golpe de Estado.