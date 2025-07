Totvs assina contrato de compra de ações da Linx por R$3,05 bi

(Reuters) - A Totvs disse nesta terça-feira que concordou em comprar ações da Linx Participações por um total de R$3,05 bilhões, conforme fato relevante.

A aquisição da Linx - empresa controlada pela StoneCo Ltd. - será financiada com o próprio caixa e com instrumentos de dívida ainda a serem contratados, disse.

De acordo com a Totvs, a Linx encerrou 2024 com receita total de R$1,145 bilhão e Ebitda ajustado de R$239 milhões.