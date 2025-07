Trump diz que os EUA cobrarão tarifa de 19% sobre produtos das Filipinas

"Foi uma bela visita e concluímos nosso acordo comercial, pelo qual as Filipinas vão ABRIR MERCADO aos Estados Unidos e ZERAR as tarifas. As Filipinas pagarão uma tarifa de 19%", disse Trump, chamando Marcos de "negociador muito bom e duro".

Trump disse que os dois aliados do Pacífico também trabalhariam juntos militarmente, mas não deu detalhes.

Marcos, o primeiro líder do Sudeste Asiático a se encontrar com Trump em seu segundo mandato, disse aos repórteres no início da reunião que os Estados Unidos eram o "aliado mais forte, mais próximo e mais confiável" de seu país.

A tarifa de 19% ficou um pouco abaixo dos 20% ameaçados por Trump no início deste mês, mas acima da tarifa de 17% estabelecida em abril, quando Trump anunciou o que chamou de tarifas recíprocas para dezenas de países. Ela se iguala à taxa de 19% anunciada para a Indonésia, ficando pouco abaixo da tarifa do Vietnã, de 20%.

Os Estados Unidos tiveram um déficit de quase US$5 bilhões com as Filipinas no ano passado, em um comércio bilateral de mercadorias de US$23,5 bilhões.

Trump disse que os dois países fizeram "muitos negócios" entre si, acrescentando que os "números muito grandes" do acordo comercial só aumentariam.