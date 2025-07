Wall St ronda estabilidade com balanços corporativos e negociações comerciais em foco

(Reuters) - Wall Street rondava a estabilidade na abertura desta terça-feira, com os investidores avaliando sinais de possíveis acordos comerciais entre os Estados Unidos e seus parceiros antes do prazo final para as tarifas em 1º de agosto e avaliando uma série de resultados de empresas do segundo trimestre.

O Dow Jones Industrial Average subi 0,04% na abertura, para 44.338,62 pontos. O S&P 500 avançava 0,02%, a 6.306,6 pontos, enquanto o Nasdaq Composite ganhava 0,04%, para 20.982,205 pontos.

(Reportagem de Nikhil Sharma)