Wall Street fica sem direção comum enquanto mercado avalia negociações comerciais e impacto de tarifas sobre balanços

As tarifas começaram a afetar os gigantes de Wall Street. A General Motors viu seu lucro do segundo trimestre despencar 32%, para US$3 bilhões, com a montadora culpando os pesados custos tarifários por terem cortado US$1,1 bilhão de seus resultados.

As ações da empresa perdiam 6,5%, enquanto a Ford caía 1,4%.

"Todos estão observando a GM de perto e os números decepcionaram, especificamente em relação às tarifas", disse Mark Malek, diretor de investimentos da Muriel Siebert.

A RTX reduziu sua perspectiva de lucro para 2025 depois de sofrer um impacto direto da guerra tarifária de Trump, fazendo com que suas ações caíssem 3,9%.

A Lockheed Martin não se saiu muito melhor - seu lucro no segundo trimestre despencou quase 80% depois de registrar um pesado prejuízo de US$1,6 bilhão antes dos impostos.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, deve se reunir com seu colega chinês na próxima semana, possivelmente discutindo uma prorrogação do prazo de 12 de agosto estabelecido para as tarifas sobre a China.