Ação da Weg cai após lucro do 2º tri crescer abaixo do esperado pelo mercado

(Reuters) -As ações da Weg caíam na abertura do pregão desta quarta-feira após a empresa anunciar lucro líquido de R$1,59 bilhão no segundo trimestre, um crescimento de 10,4% sobre o desempenho de um ano antes, porém abaixo do esperado pelo mercado.

As ações da fabricante de motores elétricos e dispositivos eletrônicos industriais caíam 4,5%, a R$39,44, por volta das 10h35, na contramão do índice de referência do mercado acionário brasileiro Ibovespa, que subia 0,6%.

Antes da abertura do mercado, a Weg anunciou resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de R$2,26 bilhões, alta de 6,5% na comparação anual.