Ações europeias marcam picos de 2 semanas com impulso de montadoras por otimismo com acordo comercial entre EUA e UE

Diplomatas da UE disseram que o bloco e Washington estavam se encaminhando para um possível acordo comercial, incluindo uma tarifa base de 15% dos EUA sobre produtos europeus -- metade do nível ameaçado pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

As negociações entre as duas economias ficaram atrasadas nas últimas semanas, e investidores estão ansiosos por um acordo antes do prazo final de 1º de agosto. A Comissão Europeia está planejando anunciar contra-tarifas se as negociações fracassarem.

"Uma das premissas subjacentes aos mercados globais é que, uma vez implementadas as tarifas, elas não serão tão negativas quanto se temia", disse Steve Sosnick, analista-chefe de mercado da Interactive Brokers.

"Do ponto de vista europeu, é compreensível que isso seja visto como uma boa notícia, porque é razoável pensar que haverá algum tipo de negociação entre os EUA e a UE para chegar a um acordo".

O setor automobilístico subiu 3,7% e registrou seu maior ganho diário em quase um mês, acompanhando uma alta acentuada de alguns rivais asiáticos.

Montadoras europeias, como Stellantis, Mercedes-Benz, Volkswagen e Porsche ganharam entre 6,1% e 7,3%.