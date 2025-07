Alphabet eleva plano de investimentos após receita trimestral acima do esperado

As empresas têm defendido seus gastos agressivos com IA em meio à crescente concorrência de rivais chineses e à frustração de investidores com os retornos mais lentos do que o esperado, afirmando que esses investimentos massivos são necessários para impulsionar o crescimento e melhorar seus produtos.

A Alphabet reportou uma receita total de US$96,43 bilhões no segundo trimestre encerrado em junho, em comparação com a estimativa média dos analistas de cerca de US$94 bilhões, segundo dados compilados pela LSEG.

(Reportagem de Deborah Sophia em Bengaluru)