BC do Japão considera que acordo comercial aumenta chance de inflação atingir a meta

Por Leika Kihara

KOCHI, Japão (Reuters) - O acordo comercial do Japão com os Estados Unidos reduziu as incertezas que cercam a economia japonesa, disse o vice-presidente do banco central do país Shinichi Uchida, sinalizando otimismo de que as condições para a retomada dos aumentos da taxa de juros podem começar a se estabelecer.

O comentário de Uchida foi feito horas depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter anunciado um acordo comercial com Tóquio que reduz as tarifas sobre as importações de automóveis, um dos principais produtos do Japão, e poupa Tóquio de novas taxas punitivas sobre outros produtos.