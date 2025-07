Dólar cai ante real sob influência do exterior após acordo EUA-Japão

Às 17h05 na B3 o dólar para agosto -- atualmente o mais líquido no Brasil – cedia 0,71%, aos R$5,5320.

Na noite de terça-feira o presidente dos EUA, Donald Trump, fechou um acordo comercial com o Japão que reduz as tarifas sobre as importações de automóveis e poupa Tóquio de novos impostos sobre outros produtos, em troca de um pacote de US$550 bilhões em investimentos e empréstimos aos norte-americanos.

O acordo dos EUA com o Japão e a perspectiva de um entendimento comercial também com a União Europeia, que resultaria em uma tarifa de 15% sobre os produtos europeus, animaram os mercados ao redor do mundo. Os índices de ações subiram, o dólar recuou ante a maior parte das divisas e os rendimentos dos Treasuries avançaram, com investidores vendendo títulos e buscando ativos de maior risco, como moedas de países emergentes.

Neste cenário, após marcar a cotação máxima de R$5,5790 (+0,21%) às 9h18, ainda na primeira meia hora da sessão, o dólar à vista atingiu a mínima de R$5,5155 (-0,93%) às 15h52, quando a moeda norte-americana também cedia ante várias outras divisas no exterior.

“Tivemos um fluxo positivo para o Brasil, de venda (de dólares) por exportadores e investidores estrangeiros, com a bolsa subindo”, comentou durante a tarde o diretor da Correparti Corretora, Jefferson Rugik.

“Mas o que está pesando mesmo é a procura global por risco, com o acordo fechado pelos EUA com o Japão e a forte possibilidade de acordo com a União Europeia”, acrescentou.