Dólar oscila pouco com acordo EUA-Japão e tarifas dos EUA em foco

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,22%, a R$5,584 na venda.

Os movimentos do real nesta sessão tinham como pano de fundo um apetite por risco cauteloso no exterior, uma vez que os mercados demonstravam otimismo com o anúncio de Trump na véspera de que fechou "o maior ACORDO COMERCIAL da história" com o Japão.

Segundo o presidente norte-americano, o pacto comercial reduz as tarifas sobre as importações de automóveis e poupa Tóquio de novas taxas sobre outros produtos em troca de um pacote de US$550 bilhões em investimentos e empréstimos aos EUA.

O progresso nas negociações entre os parceiros fomentava as expectativas de que os EUA possam fechar mais acordos antes do prazo de 1º de agosto que Trump estipulou para a imposição de taxas mais altas sobre vários países. O foco agora está em torno de um possível acordo com a União Europeia.

Na cena doméstica, no entanto, os investidores nacionais observavam pouca margem para apostas mais arriscadas, já que as perspectivas para negociações a fim de evitar a ameaça de Trump de tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros permanecia altamente incerta.

A dificuldade em relação ao Brasil é o fato de que Trump vinculou sua ameaça tarifária ao tratamento que o ex-presidente Jair Bolsonaro vem recebendo do Supremo Tribunal Federal (STF), entre outros assuntos, o que complica qualquer contrapartida comercial que o governo brasileiro possa dar.