Futuros de Wall Street sobem com acordo comercial entre EUA e Japão

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street subiam nesta quarta-feira, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fechou um acordo comercial com o Japão, reforçando as expectativas de mais acordos desse tipo à medida que o prazo de 1º de agosto se aproxima.

O acordo inclui a redução das tarifas sobre o setor automotivo do Japão para 15% em relação aos 27,5% anteriores, enquanto as tarifas sobre outros produtos japoneses também serão reduzidas de 25% para 15%.

O futuro do S&P 500 subia 0,41%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha alta de 0,22%, e o futuro do Dow Jones avançava 0,48%.