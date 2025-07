Governo dos EUA não tem pressa para substituir chair do Fed, diz secretário do Tesouro

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse à Bloomberg TV em uma entrevista nesta quarta-feira que o governo Trump não está com pressa para nomear um novo chair do Federal Reserve para substituir Jerome Powell.

Bessent disse que continua a se reunir regularmente com Powell e que o chefe do banco central não lhe disse se deixará sua cadeira na diretoria.

(Reportagem de Susan Heavey e Bhargav Acharya)