Haddad diz que plano de contingência sobre tarifas foi concluído e alfineta governadores

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira que as áreas técnicas de sua pasta e dos ministérios do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e das Relações Exteriores concluíram detalhes do plano de contingência para as tarifas dos EUA sobre produtos brasileiros, destacando ainda a mudança de posição de governadores em relação ao tema.

Em entrevista a jornalistas na Fazenda, em Brasília, Haddad afirmou que deve apresentar o plano ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva na próxima semana. Além disso, afirmou ser positivo que os governadores que, inicialmente, criticaram a posição do governo brasileiro frente às tarifas "caíram na real".

(Por Victor Borges)