Hilton aumenta previsão de lucro para 2025 com expectativas de recuperação da demanda nos EUA

(Reuters) - A Hilton Worldwide elevou sua previsão de lucro para 2025 com base nas expectativas de uma recuperação completa da demanda de viagens domésticas nos Estados Unidos, após uma forte retração no início deste ano.

No entanto, a projeção da empresa para o lucro do terceiro trimestre ficou abaixo das expectativas dos analistas, fazendo com que as ações da operadora hoteleira caíssem mais de 2% nas negociações pré-mercado.

Algumas empresas de viagens, incluindo a Delta Air Lines e a United Airlines, disseram recentemente que a demanda por viagens nos EUA se estabilizou após um retrocesso em março, impulsionado pela guerra comercial do presidente Donald Trump.