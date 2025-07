Ibovespa avança com MRV&Co entre destaques; WEG recua após balanço

- VALE ON tinha variação positiva de 0,49%, com agentes contrabalançando dados de produção e venda da mineradora no segundo trimestre e o declínio dos futuros do minério de ferro na China.

- PETROBRAS PN subia 1,05%, em sentido contrário ao declínio dos preços do petróleo no exterior, onde o barril do Brent cedia 0,64%.

- BRADESCO PN valorizava-se 0,7% e BANCO DO BRASIL ON avançava 0,6%, em um dia positivo entre os bancos de varejo do Ibovespa, com ITAÚ ganhando 0,57% e SANTANDER BRASIL UNIT com acréscimo de 0,15%.

(Por Paula Arend Laier)