Ibovespa fecha em alta embalado por Wall Street; WEG desaba 8%

DESTAQUES

- PETROBRAS PN subiu 2,04%, em sessão de variações modestas dos preços do petróleo no exterior, onde o barril do Brent fechou com decréscimo de 0,12%, a US$68,51. PETROBRAS ON avançou 2,23%.

- ITAÚ PN fechou em alta de 1,11%, com bancos também reforçando o sinal positivo do Ibovespa. BANCO DO BRASIL ON subiu 1,61%, BRADESCO PN valorizou-se 1,6% e SANTANDER BRASIL UNIT ganhou 0,45%.

- VALE ON cedeu 0,14%, em pregão marcado pela repercussão de dados de produção e venda da mineradora no segundo trimestre e tendo como pano de fundo o declínio dos futuros do minério de ferro na China.

- WEG ON caiu 8,01%, após resultado trimestral ficar abaixo das previsões de analistas, apesar do crescimento de 10% no lucro ano a ano. Investidores seguem preocupados com potenciais reflexos na empresa de tarifas anunciadas pelos EUA.

- RAÍZEN PN avançou 5,48%, em dia de ajustes, após renovar na véspera mínima histórica a R$1,46. No acumulado do ano, os papéis ainda acumulam uma queda de quase 29%.