Juiz rejeita pedido da Maersk para alterar leilão portuário de R$5,6 bi

Por Luciana Magalhaes

SÃO PAULO (Reuters) - Um juiz federal rejeitou na terça-feira um pedido de liminar feito pelo grupo de dinamarquês Maersk para alterar o processo licitatório do terminal Tecon 10 no Porto de Santos, o maior da América Latina, já que as regras atuais barram a participação de algumas grandes operadoras globais do setor.

A Maersk entrou com a ação judicial no mês passado contra a Agência Nacional de Transportes Aquaviários do Brasil (Antaq), pedindo correções no processo de licitação para a construção e operação do novo megaterminal, com investimento previsto de R$5,6 bilhões, conforme noticiado primeiramente pela Reuters.