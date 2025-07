Mais mega acordos estão a caminho, diz diretora global de fusões e aquisições do JPMorgan

Por Dawn Kopecki e Lananh Nguyen

NOVA YORK (Reuters) - Empresas de todo o mundo estão buscando acordos maiores no segundo semestre deste ano, à medida que os executivos se sentem cada vez mais confortáveis com mercados voláteis e políticas mundiais imprevisíveis, preveem os negociadores do JPMorgan Chase.

As fusões e aquisições estão recuperando o ímpeto depois que a guerra comercial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, paralisou o mercado em abril. Os volumes globais de fusões e aquisições aumentaram 27% no primeiro semestre, para US$2,2 trilhões, em comparação com o ano anterior, impulsionados por um aumento de 57% no número de mega negócios avaliados acima de US$10 bilhões, de acordo com dados do JPMorgan, o maior banco dos EUA e o segundo maior negociador do mundo.