Neoenergia buscará venda de novos ativos de transmissão ao sócio GIC em 2026, diz CEO

SÃO PAULO (Reuters) - A Neoenergia está avançando com a construção de seus quatro projetos de transmissão de energia em carteira e deve buscar a venda de participação de 50% nos ativos ao sócio GIC em 2026, disse nesta quarta-feira o CEO da companhia elétrica.

Em conferência para comentar os resultados trimestrais, Eduardo Capelastegui afirmou que os lotes de transmissão deverão ser concluídos até o fim deste ano e, a partir da entrada em operação, serão apresentados ao GIC.

"Eu vejo, obviamente em 2026 com certeza, tentaremos que no primeiro semestre de 2026 tenhamos já o 'signing' dos lotes", disse ele, observando que, pela parceria feita com o GIC, a companhia não tem obrigação de vender os ativos, podendo avaliar as condições ofertadas pelo parceiro.