Petróleo fecha estável com negociações comerciais em foco

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam quase estáveis nesta quarta-feira, com os investidores avaliando a evolução do comércio entre a União Europeia e os Estados Unidos, depois que o presidente Donald Trump chegou a um acordo tarifário com o Japão.

Os futuros do petróleo Brent caíram 0,12%, a US$68,51 por barril, enquanto os futuros do petróleo West Texas Intermediate dos EUA caíram 0,09%, a US$65,25 por barril.