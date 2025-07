Renault tem volume de vendas estável no 2º tri com queda na demanda por vans

PARIS (Reuters) - A Renault relatou crescimento zero no volume de vendas do segundo trimestre nesta quarta-feira, depois que uma queda na demanda por vans na Europa compensou o crescimento dos carros de passeio.

A montadora francesa, que havia alertado na semana passada para volumes de vendas de junho mais fracos do que o esperado, disse que suas vendas no segundo trimestre caíram 0,1%, apesar de uma série de lançamentos de novos veículos.

Isso se compara ao crescimento de 2,8% no primeiro trimestre.