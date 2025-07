Tesla inicia "primeiras montagens" de modelo mais barato e tem maior queda de receita em mais de uma década

O segundo declínio trimestral consecutivo da receita da Tesla ocorre apesar do lançamento de uma versão atualizada muito aguardada do seu utilitário esportivo mais vendido, o SUV Model Y, que investidores esperavam que reacendesse a demanda.

A empresa afirmou que ainda espera iniciar a produção em larga escala de seu táxi-robô sob medida -- chamado Cybercab -- e do caminhão Semi em 2026.

Grande parte da avaliação trilionária da Tesla depende de sua aposta no serviço de táxis-robô -- que iniciou no mês passado uma pequena fase de testes em Austin, Texas, com cerca de uma dúzia de SUVs Model Y -- e no desenvolvimento de robôs humanoides.

Os investidores estão preocupados se Musk conseguirá dedicar tempo e atenção suficientes à Tesla após ele entrar em conflito com Trump ao formar um novo partido político neste mês. Semanas antes, ele havia prometido reduzir seu envolvimento com questões governamentais para focar em suas empresas.

Um êxodo de executivos de alto escalão, incluindo um aliado de longa data de Musk que supervisionava as vendas e a produção da montadora na América do Norte e na Europa, também tem aumentado as preocupações.

(Reportagem de Akash Sriram, em Bengaluru, e Abhirup Roy, em San Francisco)