UE caminha para acordo tarifário de 15% com os EUA, dizem diplomatas europeus

Autoridades da Comissão Europeia, que negocia acordos comerciais em nome do bloco de 27 países, informaram os enviados da UE sobre a situação das negociações com funcionários norte-americanos. No entanto, o presidente dos EUA, Donald Trump, tomará a decisão final sobre o acordo.

De acordo com as linhas gerais do possível acordo, a alíquota de 15% poderia ser aplicada a setores que incluem automóveis e produtos farmacêuticos e não será somada às taxas norte-americanas de longa data, que são, em média, de pouco menos de 5%.

Também pode haver concessões para setores como aeronaves, madeira e alguns medicamentos e produtos agrícolas, que não sofreriam tarifas, disseram os diplomatas.

Washington, no entanto, não parece disposto a reduzir sua atual tarifa de 50% sobre o aço, afirmaram.

A Comissão afirmou mais cedo nesta quarta-feira que seu foco principal é alcançar um resultado negociado para evitar as tarifas de 30%.

Ao mesmo tempo, planeja apresentar contratarifas no valor de 93 bilhões de euros em produtos norte-americanos aos membros da UE para aprovação. Uma votação deve acontecer na quinta-feira, embora nenhuma medida seja imposta até 7 de agosto.