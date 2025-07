UE diz que está concentrada em resolver questões comerciais com os EUA, mas prepara contramedidas

BRUXELAS (Reuters) - A Comissão Europeia disse nesta quarta-feira que continua focada em alcançar um resultado negociado nas discussões comerciais com os Estados Unidos, com o comissário de Comércio Maros Sefcovic devendo falar com o secretário de Comércio dos EUA Howard Lutnick na tarde desta quarta-feira.

"Embora nossa prioridade sejam as negociações, continuamos paralelamente a nos preparar para todos os resultados, incluindo possíveis contramedidas adicionais", disse a Comissão em um comunicado.

(Reportagem de Philip Blenkinsop e Geert De Clercq)