UE e Japão devem trabalhar mais estreitamente para lidar com comércio injusto, diz von der Leyen

TÓQUIO (Reuters) - A União Europeia e o Japão trabalharão mais estreitamente para combater a coerção econômica e lidar com práticas comerciais injustas, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a repórteres nesta quarta-feira.

Os comentários de von der Leyen foram feitos após uma cúpula UE-Japão com o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, enquanto o bloco busca concluir um acordo comercial com os Estados Unidos e um dia antes de reuniões potencialmente difíceis com autoridades chinesas.

O Japão fechou um acordo comercial com os EUA na terça-feira que reduziu as tarifas sobre as importações de automóveis em troca de investimentos e empréstimos vinculados aos EUA.