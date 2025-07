Vendas de imóveis usados nos EUA caem mais do que o esperado em junho

(Corrige concordância no título)

WASHINGTON (Reuters) - As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos caíram mais do que o esperado em junho, sugerindo que as perdas no mercado imobiliário podem estar se aprofundando, já que as taxas hipotecárias mais altas e a incerteza econômica mantêm os compradores em potencial afastados.

As vendas de casas caíram 2,7% no mês passado, para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 3,93 milhões de unidades, informou a Associação Nacional de Corretores de Imóveis nesta quarta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam queda para uma taxa de 4,00 milhões de unidades. Em relação ao ano anterior, as vendas ficaram inalteradas em junho.