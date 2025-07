Vice-premiê da China terá negociações comerciais com os EUA na Suécia

PEQUIM (Reuters) - O vice-primeiro-ministro da China, He Lifeng, visitará a Suécia de 27 a 30 de julho para uma nova rodada de negociações econômicas e comerciais com autoridades norte-americanas, informou o Ministério do Comércio da China nesta quarta-feira.

Os dois lados continuarão as consultas com base nos princípios de "respeito mútuo, coexistência pacífica e cooperação em que todos ganham", disse o ministério em um comunicado.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse na terça-feira que se reunirá com autoridades chinesas em Estocolmo para discutir uma prorrogação do prazo para a negociação de um acordo comercial, ao mesmo tempo em que descreveu o comércio com a China como "em uma boa situação".