Ação da Alphabet sobe à medida que gastos com IA impulsionam aumento de receita 

(Reuters) - As ações da Alphabet subiram quase 3% antes do pregão desta quinta-feira, uma vez que os lucros da empresa controladora do Google ressaltaram uma mensagem importante para os investidores de que os gastos com inteligência artificial estão aumentando, mas os retornos também.

A gigante da tecnologia aumentou sua previsão de gastos de capital para 2025 em US$10 bilhões para US$85 bilhões e sinalizou um gasto ainda maior no próximo ano, intensificando os esforços para atender à crescente demanda de nuvem e permanecer competitiva na crescente corrida de IA do Vale do Silício.

Sua unidade de computação em nuvem apresentou um salto de quase 32% na receita do segundo trimestre, superando as expectativas, já que os investimentos em chips internos e no modelo de IA Gemini começaram a dar resultados.