ANP revisa regras para preço de referência do petróleo e royalties devem subir

Na mesma reunião, a ANP aprovou a realização de consulta, pelo período de cinco dias, e audiência pública para ajustar as especificações da gasolina C (com adição de etanol anidro, vendida nos postos de combustíveis).

Com a medida, a autarquia visa garantir a manutenção da qualidade da gasolina A (pura), diante do aumento do percentual de mistura de etanol na gasolina C, de 27% para 30%, a partir de 1º de agosto.

A proposta da ANP é que o valor mínimo de RON -- que mede a octanagem da gasolina -- da gasolina C passe de 93 para 94, assegurando a manutenção da qualidade do combustível. Isso porque combustíveis com maior octanagem proporcionam melhor desempenho e maior eficiência em motores modernos, disse a agência.

(Por Marta NogueiraEdição de Pedro Fonseca e Fabrício de Castro)