Arrecadação federal cresce 6,62% em junho, a R$234,594 bi, recorde para o mês

Em junho, os recursos administrados pela Receita, que englobam a coleta de impostos de competência da União, avançaram 7,28% em termos reais frente a um ano antes, a R$226,634 bilhões. No período de janeiro a junho, o ganho real foi de 5,04%, totalizando R$1,365 trilhão.

As receitas administradas por outros órgãos, que têm peso grande de royalties sobre a exploração de petróleo, caíram 9,09% em junho frente ao mesmo período de 2024, a R$7,959 bilhões. No acumulado de janeiro a junho, esses recursos tiveram perda real de 8,60%, totalizando R$60,747 bilhões.

Segundo a Receita, o desempenho positivo de junho foi influenciado pelo comportamento de indicadores macroeconômicos, a arrecadação adicional após o governo ter elevado alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e a maior arrecadação de Imposto de Renda sobre ganhos de capital em razão da alta da taxa Selic.

Em outro fator, o adiamento do pagamento de tributos em junho de 2024 por contribuintes do Rio Grande do Sul após enchentes no Estado gerou uma distorção de R$3,7 bilhões na base de comparação entre os dois períodos.

Entre os destaques de junho, no recorte por tributo, a arrecadação de IR sobre ganho de capital registrou crescimento real de 19,19%, a R$25,044 bilhões. A Receita ainda computou ganhos de 6,61% em receitas previdenciárias e 38,83% na arrecadação de IOF.

No período de janeiro a junho, o fisco destacou ganhos reais de 4,95% na arrecadação com Pis/Cofins e 26,48% em Imposto de Importação, além de altas de 3,8% em receitas previdenciárias e 24,55% em IR sobre rendimentos de residentes no exterior.