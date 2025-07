Atividade empresarial dos EUA acelera em julho, mas tarifas alimentam preocupações com inflação

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - A atividade empresarial nos Estados Unidos acelerou em julho, mas as empresas pediram preços mais altos para bens e serviços, corroborando a opinião de economistas de que a inflação vai acelerar no segundo semestre do ano devido principalmente às tarifas sobre importações.

Apesar do aumento da atividade neste mês, a pesquisa da S&P Global divulgada nesta quinta-feira também mostrou que o sentimento entre as empresas permaneceu pessimista, o que, segundo a pesquisa, "refletiu principalmente as preocupações generalizadas com as tarifas e cortes no financiamento estatal após as recentes mudanças nas políticas do governo federal".