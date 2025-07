Avanço da energia limpa nos EUA perde força com corte de subsídios por Trump

Por Nichola Groom

(Reuters) - A Bila Solar, fabricante de painéis solares com sede em Cingapura, está suspendendo os planos de dobrar a capacidade de sua nova fábrica em Indianápolis. Os planos da rival canadense Heliene para uma fábrica de células solares em Minnesota estão em revisão. A NorSun, fabricante norueguesa de wafers solares, está avaliando se deve seguir em frente com uma fábrica planejada em Tulsa, Oklahoma. E dois parques eólicos offshore com todas as licenças concedidas no nordeste dos EUA talvez nunca sejam construídos.

Esses estão entre os principais investimentos em energia limpa que agora estão em risco, depois que os republicanos concordaram, no início deste mês, em acabar rapidamente com os subsídios dos EUA para energia solar e eólica como parte de seu megaprojeto de orçamento, e após a Casa Branca orientar as agências a endurecer as regras sobre quem pode reivindicar os incentivos que ainda permanecem.